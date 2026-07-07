Netvision разработал нейросеть для выявления питбайков на дорогах

«ИИ может выявлять факт наличия питбайков на дорогах общего пользования, проезд на них по пешеходному переходу. Нейросеть анализирует видео с городских камер, выявляет питбайки даже в плотном потоке автомобилей. Благодаря интеграции нейросети в комплексные платформы Netvision, регионы-заказчики смогут собрать точную статистику по использованию питбайков в конкретных районах города и выявить наиболее проблемные места или, например, точки сборов таких “спортсменов”, а городские службы — оперативно передать сигнал на ближайший пост ГИБДД», — говорится в сообщении.