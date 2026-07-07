Netvision разработал нейросеть для выявления питбайков на дорогах

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Российский производитель комплексных решений в области ИИ-видеонаблюдения Netvision разработал нейросеть для определения питбайков на дорогах, в ближайшее время нейросеть начнут применять на дорогах в нескольких регионах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Питбайки классифицируются как спортивный инвентарь, на котором запрещено выезжать на дороги общего пользования, они не оборудованы зеркалами заднего вида, поворотниками и другими необходимыми атрибутами, объяснили в Netvision.
«ИИ может выявлять факт наличия питбайков на дорогах общего пользования, проезд на них по пешеходному переходу. Нейросеть анализирует видео с городских камер, выявляет питбайки даже в плотном потоке автомобилей. Благодаря интеграции нейросети в комплексные платформы Netvision, регионы-заказчики смогут собрать точную статистику по использованию питбайков в конкретных районах города и выявить наиболее проблемные места или, например, точки сборов таких “спортсменов”, а городские службы — оперативно передать сигнал на ближайший пост ГИБДД», — говорится в сообщении.
Позже нейросеть планируется дообучить для распознавания эндуро и кроссовых мотоциклов, на которых также нельзя выезжать на дороги общего пользования.
В январе — сентябре 2025 года, по данным МВД России, произошло более 660 ДТП с питбайками, которыми управляли несовершеннолетние, напомнили в Netvision.
Netvision — российский разработчик и производитель комплексных решений в области интеллектуального видеонаблюдения. Платформа Netvision включена в Единый реестр российского ПО и используется для построения систем безопасности на государственных и коммерческих объектах по всей стране. Netvision и НПО «Взор» входят в консорциум компаний, который создает инфраструктуру для умных и безопасных городов.