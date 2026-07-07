Соседи Омской области подписали соглашение о беспилотном трамвае

По соседству с Омской областью планируют запустить беспилотные трамваи. Испытания нового транспорта хотят проводить на маршруте между Екатеринбургом и Верхней Пышмой.
Соглашение о создании Центра компетенций по испытаниям, внедрению и эксплуатации беспилотных рельсовых транспортных систем подписали 6 июля на выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге, сообщает ИА «Уральский меридиан».
Новый центр станет площадкой для тестирования технологий автономного рельсового транспорта. Базой для него выбрали транспортный комплекс Верхней Пышмы, где уже работает межмуниципальный трамвайный маршрут до Екатеринбурга и создано современное цифровое депо.
Ранее на ИННОПРОМ представили двухсекционный трамвай «Богатырь М», оснащенный системой беспилотного управления. Именно этот вагон планируют вывести на испытания на маршруте Верхняя Пышма — Екатеринбург. При этом на первых этапах трамвай будет работать под управлением водителя — беспилотный режим пока использовать не планируется.
В перспективе центр должен стать одной из основных площадок для внедрения технологий автономного рельсового транспорта в России.