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Соседи Омской области подписали соглашение о беспилотном трамвае

Он будет работать на Урале.

Источник: Om1 Омск

По соседству с Омской областью планируют запустить беспилотные трамваи. Испытания нового транспорта хотят проводить на маршруте между Екатеринбургом и Верхней Пышмой.

Соглашение о создании Центра компетенций по испытаниям, внедрению и эксплуатации беспилотных рельсовых транспортных систем подписали 6 июля на выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге, сообщает ИА «Уральский меридиан».

Новый центр станет площадкой для тестирования технологий автономного рельсового транспорта. Базой для него выбрали транспортный комплекс Верхней Пышмы, где уже работает межмуниципальный трамвайный маршрут до Екатеринбурга и создано современное цифровое депо.

Ранее на ИННОПРОМ представили двухсекционный трамвай «Богатырь М», оснащенный системой беспилотного управления. Именно этот вагон планируют вывести на испытания на маршруте Верхняя Пышма — Екатеринбург. При этом на первых этапах трамвай будет работать под управлением водителя — беспилотный режим пока использовать не планируется.

В перспективе центр должен стать одной из основных площадок для внедрения технологий автономного рельсового транспорта в России.