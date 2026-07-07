Соседи Омской области подписали соглашение о беспилотном трамвае

Ранее на ИННОПРОМ представили двухсекционный трамвай «Богатырь М», оснащенный системой беспилотного управления. Именно этот вагон планируют вывести на испытания на маршруте Верхняя Пышма — Екатеринбург. При этом на первых этапах трамвай будет работать под управлением водителя — беспилотный режим пока использовать не планируется.