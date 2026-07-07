С 7 по 11 июля будет временно ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд в Иланско-Нижнеингашском округе Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В период с 7 по 11 июля будет временно ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд, расположенный в посёлке городского типа Нижний Ингаш на пересечении с ул. Железнодорожная.
По одной полосе в реверсивном режиме пропуск автотранспорта будет осуществляться в следующие периоды:
С 22:00 7 июля до 04:00 8 июля;
C 22:00 9 июля до 02:00 10 июля,
10 июля с 02:00 до 04:00 переезд будет полностью закрыт для проезда автомобилей, с 04:00 до 06:00 и с 22:00 до 04:00 11 июля — пропуск в реверсивном режиме.
Ограничения связаны с проведением капитального ремонта стрелочных переводов в районе железнодорожного переезда Красноярской железной дороги.
Объехать ремонтируемый участок можно через железнодорожный переезд, расположенный на выезде из посёлка Нижний Ингаш.
ГИБДД и администрация Иланско-Нижнеингашского муниципального округа уведомлены об ограничении движения на переезде.
Красноярская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства.