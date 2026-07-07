ФАС проверяет независимые АЗС из-за роста цен

Федеральная антимонопольная служба начала проверки из-за роста цен на топливо в нескольких регионах России. Предупреждения и дела получили компании, продающие бензин и дизельное топливо через сети автозаправочных станций.
В Московской области региональное управление ФАС возбудило дело в отношении шести независимых участников рынка. По данным ведомства, анализ показал, что несколько компаний и один индивидуальный предприниматель одновременно повысили розничные цены на бензин и дизельное топливо.
В Саратовской области предупреждение получила компания «Алькорр», управляющая сетью АЗС «Торэко». Антимонопольщики установили, что на заправках сети изменились цены на бензин АИ-92 и АИ-95. По данным ФАС, компания вместе с двумя другими участниками рынка занимает коллективное доминирующее положение на рынке розничной продажи бензина в Энгельсском районе.
Кроме того, Оренбургское управление ФАС выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях трёх независимых компаний, занимающихся мелкооптовой реализацией дизельного топлива. По версии ведомства, их действия могли привести к росту цен.
Сейчас антимонопольная служба продолжает проверки и изучает обстоятельства изменения стоимости топлива в этих регионах, сообщает ИА «Амител».