Почти на 500 тонн выбросов: СГК ознакомила главу Красноярска с реализацией проекта по замещению потребителей котельной ЭВРЗ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Глава Красноярска Сергей Верещагин и руководство СГК провели большое совещание по подготовке города к новому отопительному сезону. Энергетики доложили о ходе масштабной ремонтной программы на теплосетях и ТЭЦ, результатах двух этапов гидравлических испытаний, синхронизации ремонтов коммуникаций с дорожными работами и благоустройстве территорий после ремонтов.
Отдельное внимание на совещании уделили вопросу замещения котельной Красноярского электровагоноремонтного завода. Котельная ЭВРЗ — один из старейших объектов теплоэнергетики Красноярска. Построенное в 30-е годы XX века предприятие работает в самом центре краевой столицы. При этом высота трубы котельной — 120 метров, что более чем в 2 раза ниже высоты труб Красноярских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3. Замещение объекта предусмотрено комплексным планом снижения выбросов, утверждённым Правительством РФ. Это позволит сократить выбросы на 482 тонны в год.
В 2021 году Сибирская генерирующая компания уже перевела на теплоснабжение от Красноярской ТЭЦ-2 часть потребителей котельной ЭВРЗ — бизнес-центр «Баланс» и часть жилого сектора. С начала 2026 года энергетики ведут работу по переводу на мощности современной теплоцентрали 97 объектов, среди которых 34 многоквартирных дома и 8 социальных объектов, включая детский сад. Для этого необходимо построить новый центральный тепловой пункт мощностью 29,3 Гкал в час. Уже выполнены все проектно-изыскательские работы, определён подрядчик, и началось строительство. Также для перевода потребителей на Красноярскую ТЭЦ-2 требуется проложить 200 метров электросетей, 75 метров трубопроводов, реконструировать правобережную насосную станцию ПНС-23 с установкой шести новых насосов.
Генеральный директор Енисейской ТГК (подразделение СГК в регионе Енисейская Сибирь) Олег Бубновский подтвердил Сергею Верещагину обязательство Компании перед городом — перевести потребителей котельной ЭВРЗ на мощности Красноярской ТЭЦ-2 к началу отопительного сезона.
«В период сильных морозов прошлой зимой котельная с нагрузками не справлялась. Это привело к большому количеству жалоб и обращений из-за холода в квартирах от красноярцев, чьи дома подключены к данному теплоисточнику. Поэтому первоочередная задача перевода — обеспечить жителей стабильным теплоснабжением. После этих мероприятий котельная продолжит работать для нужд завода, но уже в иных, более ограниченных параметрах, в том числе с точки зрения влияния на окружающую среду», — сказал на совещании глава Красноярска Сергей Верещагин.
Генеральный директор Енисейской ТГК (подразделение СГК в регионе «Енисейская Сибирь») Олег Бубновский отметил: «Перевод потребителей ЭВРЗ на мощности Красноярской ТЭЦ-2 — ключевой проект этого года для СГК. В прошедший отопительный сезон, когда проблемы с оборудованием этой котельной привели к серьёзному снижению температур в домах горожан, по поручению Главы города наши бригады сразу пришли на помощь. Перевод потребителей на современную ТЭЦ позволит не только снять проблему с перебоями теплоснабжения, но и снизить нагрузку на экологию города».
В целом, характеризуя меры СГК по улучшению качества воздуха в Красноярске — модернизацию Красноярской ТЭЦ-1, замещение 37 неэкологических котельных, что уже привело к снижению выбросов на 9 300 тонн, — глава Красноярска подчеркнул: результат этих мер есть, и жители его ощущают.
Отметим, с 2018 года СГК проводит большую программу модернизации теплоснабжения. Строительство новой дымовой трубы высотой 275 метров, установка 15 электрофильтров с эффективностью очистки свыше 99%, закрытие 37 старых котельных с переводом их потребителей на мощности ТЭЦ привели к снижению выбросов в краевом центре на 9 300 тонн. Согласно сводным расчетам Минприроды России от декабря 2025 года, ТЭЦ и котельные СГК в Красноярске больше не являются основными загрязнителями в приземном слое.