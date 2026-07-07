Почти на 500 тонн выбросов: СГК ознакомила главу Красноярска с реализацией проекта по замещению потребителей котельной ЭВРЗ

В 2021 году Сибирская генерирующая компания уже перевела на теплоснабжение от Красноярской ТЭЦ-2 часть потребителей котельной ЭВРЗ — бизнес-центр «Баланс» и часть жилого сектора. С начала 2026 года энергетики ведут работу по переводу на мощности современной теплоцентрали 97 объектов, среди которых 34 многоквартирных дома и 8 социальных объектов, включая детский сад. Для этого необходимо построить новый центральный тепловой пункт мощностью 29,3 Гкал в час. Уже выполнены все проектно-изыскательские работы, определён подрядчик, и началось строительство. Также для перевода потребителей на Красноярскую ТЭЦ-2 требуется проложить 200 метров электросетей, 75 метров трубопроводов, реконструировать правобережную насосную станцию ПНС-23 с установкой шести новых насосов.