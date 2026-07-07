Промышленная ипотека получит новые деньги из российского бюджета

Правительство России дополнительно направит более 3 млрд рублей на поддержку программы промышленной ипотеки в 2026 году. Решение касается льготного кредитования предприятий, которым нужны помещения для запуска, расширения или модернизации производства.
Средства пойдут сверх уже предусмотренного финансирования. Программа позволяет компаниям получать кредиты на покупку, строительство, реконструкцию или модернизацию промышленной недвижимости. Для бизнеса это один из инструментов снижения затрат на производственные площади, особенно в условиях дорогих коммерческих займов.
В кабмине указали, что мера должна поддержать инвестиционные проекты в промышленности. Через механизм субсидирования государство компенсирует банкам часть затрат, чтобы предприятия могли занимать деньги по льготной ставке. Для регионов это означает новые производственные площадки, рабочие места и налоговую базу.
Решение заметно на фоне высокой стоимости заемных денег и борьбы за запуск новых производств внутри страны. Для предприятий главный практический эффект — расширение лимитов программы и дополнительная возможность получить финансирование на объекты, которые без льготного кредита могли быть отложены.
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