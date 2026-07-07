Промышленная ипотека получит новые деньги из российского бюджета

Средства пойдут сверх уже предусмотренного финансирования. Программа позволяет компаниям получать кредиты на покупку, строительство, реконструкцию или модернизацию промышленной недвижимости. Для бизнеса это один из инструментов снижения затрат на производственные площади, особенно в условиях дорогих коммерческих займов.