Участники Международной летней школы по финансовой безопасности прошли обучение на ТИМ «Бирюса»

Более 30 школьников из регионов России, а также Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана — победители отборочного этапа VI Международной олимпиады по финансовой безопасности — прошли интерактивные форматы, направленные на развитие навыков финансовой грамотности и финансовой безопасности. Образовательные блоки для них провели эксперты смены «ФинЗОЖ».