Участники Международной летней школы по финансовой безопасности прошли обучение на ТИМ «Бирюса»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Участники II Международной летней школы по финансовой безопасности, которая в эти дни проходит в Красноярске, приняли участие в образовательной программе тематической смены «ФинЗОЖ» на Всероссийском молодёжном образовательном форуме ТИМ «Бирюса».
Более 30 школьников из регионов России, а также Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана — победители отборочного этапа VI Международной олимпиады по финансовой безопасности — прошли интерактивные форматы, направленные на развитие навыков финансовой грамотности и финансовой безопасности. Образовательные блоки для них провели эксперты смены «ФинЗОЖ».
В программу вошли «Чекап финансовой безопасности», интерактив «Стоп-дроп», направленный на разбор схем вовлечения граждан в дропперство, а также финансовый квиз, на котором разбирали практические кейсы и современные схемы финансового мошенничества. Смена «ФинЗОЖ» стала дополнительной площадкой подготовки к финалу VI Международной олимпиады по финансовой безопасности.
Школьники смогли закрепить знания и ознакомиться с практическими форматами финансового просвещения. Ребята провели насыщенный день на берегу Красноярского моря: прониклись атмосферой молодежного форума и присоединились к общему сбору, который объединил всех участников смены.