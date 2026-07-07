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В Красноярский край ввезли более 120 тысяч инкубационных яиц из Узбекистана

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю провели ветеринарный контроль партии инкубационных яиц кур, поступившей из Узбекистана. Общий объем поставки составил 120,96 тысячи штук.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю провели ветеринарный контроль партии инкубационных яиц кур, поступившей из Узбекистана. Общий объем поставки составил 120,96 тысячи штук.

Продукция предназначена для одной из птицефабрик региона, где яйца будут использованы для дальнейшего выращивания птицы. В рамках контроля проведены лабораторные исследования на сальмонеллез, болезнь Ньюкасла и инфекционный бронхит, а также выполнена влажная дезинфекция.

Как сообщили в ведомстве, с начала 2026 года в Красноярский край из Республики Узбекистан уже импортировано девять партий инкубационного яйца кур общим объемом около 1,2 млн штук.