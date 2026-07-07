В Красноярский край ввезли более 120 тысяч инкубационных яиц из Узбекистана

Продукция предназначена для одной из птицефабрик региона, где яйца будут использованы для дальнейшего выращивания птицы. В рамках контроля проведены лабораторные исследования на сальмонеллез, болезнь Ньюкасла и инфекционный бронхит, а также выполнена влажная дезинфекция.