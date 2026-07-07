В ГД рассказали, как многодетным семьям сохранить пособие при росте дохода

Превышение дохода в пределах 10% сохраняет за семьей право на поддержку, пособие продлевается еще на 12 месяцев в размере 50% детского прожиточного минимума региона, пояснил он. «Нововведение появилось по поручению президента РФ по итогам прямой линии и решает давнюю проблему пограничных доходов. Семья, где родитель получил небольшую прибавку к зарплате, формально выпадала из числа нуждающихся, хотя ее реальное положение почти не менялось. По оценке Минтруда, новые правила затронут около 74 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается более 230 тысяч детей. Норма имеет обратную силу и применяется с 1 января 2026 года. Отказы, вынесенные с января по май из-за превышения дохода в пределах 10 процентов, Социальный фонд пересматривает автоматически, подавать повторное заявление не требуется, решение придет в личный кабинет на “Госуслугах”, — разъяснил депутат.