В ГД рассказали, как многодетным семьям сохранить пособие при росте дохода

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Закон, который смягчил условия назначения единого пособия для семей с 3 и более детьми, вступил в силу в мае 2026 года: раньше, если среднедушевой доход семьи превышал региональный прожиточный минимум хотя бы на несколько рублей, в продлении выплаты отказывали, теперь для многодетных введен допуск в 10%, и для продления выплаты следует подать заявление через «Госуслуги», МФЦ или клиентскую службу Социального фонда. Об этом рассказал ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»).
Превышение дохода в пределах 10% сохраняет за семьей право на поддержку, пособие продлевается еще на 12 месяцев в размере 50% детского прожиточного минимума региона, пояснил он. «Нововведение появилось по поручению президента РФ по итогам прямой линии и решает давнюю проблему пограничных доходов. Семья, где родитель получил небольшую прибавку к зарплате, формально выпадала из числа нуждающихся, хотя ее реальное положение почти не менялось. По оценке Минтруда, новые правила затронут около 74 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается более 230 тысяч детей. Норма имеет обратную силу и применяется с 1 января 2026 года. Отказы, вынесенные с января по май из-за превышения дохода в пределах 10 процентов, Социальный фонд пересматривает автоматически, подавать повторное заявление не требуется, решение придет в личный кабинет на “Госуслугах”, — разъяснил депутат.
Парламентарий привел пример продления выплаты пособия по новым условиям. «Семья с 3 детьми из Московской области получала пособие, а при продлении выяснилось, что доход на человека превысил региональный прожиточный минимум на душу населения на 7 процентов. По прежним правилам последовал бы отказ. Теперь выплату продлят на год, а ее размер рассчитают от детского прожиточного минимума, который в Подмосковье в 2026 году составляет 19 677 рублей. На каждого ребенка семья будет получать 9 838 рублей в месяц», — указал Говырин.
Есть и нюансы: послабление действует именно при продлении уже назначенного пособия, при первичном обращении доход по общему правилу должен укладываться в прожиточный минимум, подчеркнул он. «Заявление на продление подается в последний месяц периода назначения, либо в течение 3 месяцев после его окончания. Комплексная оценка нуждаемости сохраняется, фонд проверяет имущество семьи и наличие заработка у трудоспособных взрослых. Из документов обычно достаточно заявления через “Госуслуги”, МФЦ или клиентскую службу Социального фонда. Сведения о доходах и имуществе фонд запрашивает по межведомственным каналам. Дополнительно могут понадобиться документы о доходах самозанятых и предпринимателей, справки об алиментах, а также подтверждение уважительных причин отсутствия заработка», — отметил Говырин.