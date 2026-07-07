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Сотрудничество промышленников Донбасс и Китая

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Инженеры Донбасса и Китая запустили совместное производство секций механизированной крепи для угледобывающих предприятий, сообщила пресс-служба промышленной группы «Родина».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Инженеры Донбасса и Китая запустили совместное производство секций механизированной крепи для угледобывающих предприятий, сообщила пресс-служба промышленной группы «Родина».

Первое изделие из этой серии будет установлено на новой, 12-й, лаве шахты «Белореченская» в ЛНР. Уточняется, что локализация серийного выпуска этих секций будет произведена на базе Ясиноватского машиностроительного завода.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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