Сотрудничество промышленников Донбасс и Китая

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Инженеры Донбасса и Китая запустили совместное производство секций механизированной крепи для угледобывающих предприятий, сообщила пресс-служба промышленной группы «Родина».
Первое изделие из этой серии будет установлено на новой, 12-й, лаве шахты «Белореченская» в ЛНР. Уточняется, что локализация серийного выпуска этих секций будет произведена на базе Ясиноватского машиностроительного завода.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
16+
Узнать больше по теме
Луганская Народная Республика: индустриальный регион Донбасса
Луганская Народная Республика расположена на территории исторического Донбасса. Ее административным центром остается Луганск — один из крупнейших промышленных городов региона. Сегодня ЛНР развивается в составе России, а власти реализуют программы по восстановлению инфраструктуры и экономики: собрали главное по теме.Читать дальше