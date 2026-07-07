«РН-Ванкор» доставит около миллиона тонн грузов в летнюю навигацию

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. «РН-Ванкор» в период стартовавшей летней навигации планирует доставить по реке Енисей и Северному морскому пути около 900 тыс. тонн материалов и оборудования на базы и месторождения на севере Красноярского края. С учетом проведенного зимнего завоза общий объем грузов за год составит почти 2 млн тонн.