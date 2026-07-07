«РН-Ванкор» доставит около миллиона тонн грузов в летнюю навигацию

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. «РН-Ванкор» в период стартовавшей летней навигации планирует доставить по реке Енисей и Северному морскому пути около 900 тыс. тонн материалов и оборудования на базы и месторождения на севере Красноярского края. С учетом проведенного зимнего завоза общий объем грузов за год составит почти 2 млн тонн.
Для доставки из портов Мурманска, Архангельска и Красноярских складов привлекается порядка 270 единиц флота. Прием грузов на Таймыре осуществляется через масштабную логистическую инфраструктуру, созданную нефтяниками — это 13 причалов на пяти производственных базах в Енисейском заливе, на реке Большая Хета, а также порту Дудинки.
Номенклатура грузов включает металлоконструкции, трубную и кабельную продукцию, технологическое оборудование, спецтехнику, жилые и хозяйственные постройки, топливо. Их доставка обеспечит материально-техническими ресурсами реализацию проектов «Роснефти» в регионе и функционирование действующих промыслов.
Ранее, по итогам зимнего завоза было доставлено более 1 млн тонн грузов. По Северному морскому пути выполнено 22 грузовых рейса с ледокольной проводкой. Грузы развозились на нефтепромыслы по зимним автодорогам протяженностью 2,7 тыс. км. Было задействовано более 1 300 транспортных средств, которые совершили свыше 43 тыс. рейсов.