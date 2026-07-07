Мишустин поручил оперативно завершить сертификацию самолета МС-21

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил завершить работу по сертификации самолета МС-21
Михаил Мишустин, председатель правительства РФ, дал указание оперативно завершить работу по сертификации самолета МС-21. Об этом сообщили в соцсетях Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).
«На данный момент остается определенный объем работ по нашей флагманской технике — обновленный “Суперджет” и новейший МС-21. Очень важно все оперативно завершить, чтобы перейти к их массовому выпуску. Ждем результатов от наших конструкторов», — заявил Михаил Мишустин.
О самолете МС-21
Самолет МС-21 разрабатывается в Иркутске. Это среднемагистральный пассажирский самолет, способный вместить до 211 пассажиров. На данный момент проходят испытания двух самолетов МС-21, оснащенных импортозамещенными компонентами. На Иркутском авиазаводе в разных стадиях сборки находятся около 20 лайнеров МС-21.