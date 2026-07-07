Мишустин поручил оперативно завершить сертификацию самолета МС-21

«На данный момент остается определенный объем работ по нашей флагманской технике — обновленный “Суперджет” и новейший МС-21. Очень важно все оперативно завершить, чтобы перейти к их массовому выпуску. Ждем результатов от наших конструкторов», — заявил Михаил Мишустин.