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Мишустин поручил оперативно завершить сертификацию самолета МС-21

Самолет МС-21 изготавливается из импортозамещенных компонентов.

Источник: Объединенная авиастроительная корпорация

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил завершить работу по сертификации самолета МС-21

Михаил Мишустин, председатель правительства РФ, дал указание оперативно завершить работу по сертификации самолета МС-21. Об этом сообщили в соцсетях Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

«На данный момент остается определенный объем работ по нашей флагманской технике — обновленный “Суперджет” и новейший МС-21. Очень важно все оперативно завершить, чтобы перейти к их массовому выпуску. Ждем результатов от наших конструкторов», — заявил Михаил Мишустин.

О самолете МС-21

Самолет МС-21 разрабатывается в Иркутске. Это среднемагистральный пассажирский самолет, способный вместить до 211 пассажиров. На данный момент проходят испытания двух самолетов МС-21, оснащенных импортозамещенными компонентами. На Иркутском авиазаводе в разных стадиях сборки находятся около 20 лайнеров МС-21.