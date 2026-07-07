Вкладчиков защитят от скрытых условий по банковским депозитам

Документ подготовили Ассоциация банков России и Национальный совет финансового рынка совместно с Банком России, ФАС и кредитными организациями. К нему уже присоединились несколько крупных банков. Участие добровольное, но сама мера стала ответом на практику, когда клиент видел на сайте высокую доходность, а ключевые ограничения находил только после перехода в детали продукта.