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Вкладчиков защитят от скрытых условий по банковским депозитам

Российские банки начали переходить на единые правила раскрытия условий вкладов.

Российские банки начали переходить на единые правила раскрытия условий вкладов. Новый меморандум запрещает делать главным рекламным элементом максимальную ставку, если рядом не указаны ограничения, сроки и условия ее получения.

Документ подготовили Ассоциация банков России и Национальный совет финансового рынка совместно с Банком России, ФАС и кредитными организациями. К нему уже присоединились несколько крупных банков. Участие добровольное, но сама мера стала ответом на практику, когда клиент видел на сайте высокую доходность, а ключевые ограничения находил только после перехода в детали продукта.

По новым правилам банк не должен использовать графические приемы, которые выделяют выгоду и одновременно прячут условия. Информация о доходности, сроках депозита, периодах действия ставки и требованиях к клиенту должна размещаться в пределах одной страницы. Это напрямую касается граждан, которые выбирают вклад по рекламной ставке и только позднее узнают о дополнительных условиях.

Для банков меморандум становится проверкой на саморегулирование. Если качество информирования не улучшится, регулятор может перейти к более жестким обязательным требованиям. Для вкладчиков главный эффект — меньше риска открыть депозит с доходностью, которая в реальности доступна только при выполнении дополнительных условий.

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