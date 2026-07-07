В Татарстане резко упало производство лекарств

В мае 2026 года выпуск лекарств и медицинских материалов в Татарстане сократился на 26,2 процента по сравнению с маем прошлого года. За январь — май падение производства составило 8,1 процента.
Индекс производства по виду деятельности «Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях» в мае 2026 года по отношению к маю 2025-го составил 73,8 процента.
При этом в первом квартале 2026 года индекс производства лекарственных средств составлял 106,5 процента по сравнению с январем — мартом 2025 года. Таким образом, производство медикаментов демонстрировало уверенный рост в начале года, однако к маю динамика сменилась на отрицательную.