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В Татарстане резко упало производство лекарств

Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

Источник: Комсомольская правда

В мае 2026 года выпуск лекарств и медицинских материалов в Татарстане сократился на 26,2 процента по сравнению с маем прошлого года. За январь — май падение производства составило 8,1 процента.

Индекс производства по виду деятельности «Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях» в мае 2026 года по отношению к маю 2025-го составил 73,8 процента.

При этом в первом квартале 2026 года индекс производства лекарственных средств составлял 106,5 процента по сравнению с январем — мартом 2025 года. Таким образом, производство медикаментов демонстрировало уверенный рост в начале года, однако к маю динамика сменилась на отрицательную.