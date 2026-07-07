На оперативном совещании обсудили обеспеченность топливом аграриев и борьбу с нелегальным рынком ГСМ

6 июля на оперативном совещании в правительстве области под председательством губернатора Юрия Слюсаря рассмотрели, в частности, вопросы обеспечения топливом донских аграриев, пресечение нарушений на рынке нефтепродуктов.
Уборка на Дону набирает обороты. По информации заместителя губернатора по АПК Анны Касьяненко, на сегодня обмолочено более 200 тысяч га. Всего предстоит убрать порядка 3,3 млн гектаров ранних зерновых и зернобобовых. Средняя урожайность — 39,7 центнера с гектара, что вдвое выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Аграриями региона на уборочную компанию заготовлено около 85 тысяч тонн дизельного топлива и около 18 тысяч тонн бензина. Работа по приобретению ГСМ продолжается. Для стабилизации ситуации минсельхозпрод определил четырёх региональных операторов по поставке топлива от вертикально интегрированных нефтяных компаний. Они уже начали доставку в южные районы области.
Губернатор поручил держать ситуацию на контроле.
Одновременно на топливном рынке выявлены факты реализации топлива в больших объёмах так называемым «спекулянтам», которые создают искусственный ажиотаж и дефицит.
О мерах по пресечению нарушений доложил начальник донского главка МВД Александр Речицкий. Проводятся проверки по фактам реализации некачественного топлива, нарушений пожарной безопасности, а также с целью пресечения нелегальной предпринимательской деятельности. Из незаконного оборота уже изъято 38 тонн топлива, кустарное оборудование и топливные тары. Наряды ДПС контролируют перевозку топлива. Так, пресечены факты перевозки ГСМ в больших объёмах в Матвеево-Курганском и Неклиновском районах. Работа будет продолжена.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.