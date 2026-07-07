На оперативном совещании обсудили обеспеченность топливом аграриев и борьбу с нелегальным рынком ГСМ

Уборка на Дону набирает обороты. По информации заместителя губернатора по АПК Анны Касьяненко, на сегодня обмолочено более 200 тысяч га. Всего предстоит убрать порядка 3,3 млн гектаров ранних зерновых и зернобобовых. Средняя урожайность — 39,7 центнера с гектара, что вдвое выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.