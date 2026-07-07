«Газинформсервис»: допустившие утечки компании РФ не сильно страдают от исков

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Лишь 0,1−0,5% россиян из числа тех, кто пострадал от конкретных утечек данных, подают иски в суд к допустившим «слив» компаниям, следует из отчета системного интегратора «Газинформсервис» (есть у ТАСС), охватывающего период в несколько лет.