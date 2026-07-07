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«Газинформсервис»: допустившие утечки компании РФ не сильно страдают от исков

Согласно отчету системного интегратора, в суд на такие фирмы подают лишь 0,1−0,5% граждан, чьи персональные данные были скомпрометированы.

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Лишь 0,1−0,5% россиян из числа тех, кто пострадал от конкретных утечек данных, подают иски в суд к допустившим «слив» компаниям, следует из отчета системного интегратора «Газинформсервис» (есть у ТАСС), охватывающего период в несколько лет.

Эти данные были сформированы на основе порядка 10 резонансных утечек данных в России. Среднее число пострадавших на одно предприятие-жертву в компании раскрывать отказались, но добавили, что средний размер компенсации на человека — от 10 до 15 тыс. рублей.

«Судебные издержки, связанные с исками физических лиц, чьи персональные данные были скомпрометированы, представляют собой хотя и регулярную, но относительно сдержанную по масштабу статью ущерба, — признают аналитики. — [Но] сам по себе факт существования такого рода претензий создает для организации дополнительную правовую и финансовую нагрузку».

Самый разрушительный вид косвенного ущерба для компании в случае утечки — репутационные потери, констатируют в «Газинформсервисе». Этот вид потерь трудно формализовать, они не фиксируются в бухгалтерских отчетностях в момент киберинцидента, но «именно через них удар наносится по будущим денежным потокам компании».

«Оценочные потери [из-за потери репутации] от оттока клиентов и снижения продаж на основании экспертной оценки составляют в среднем 1,5% от совокупной годовой выручки компании», — предполагается в документе.