В ЕС оценили риски для российских банков из-за долгов и санкций

Поэтому речь идет не об установленном факте кризиса, а о предупреждении европейских структур. В их оценке новые ограничения могут усилить нагрузку на расчеты компаний, внешнюю торговлю, кредитование и стоимость денег в экономике. Москва, в свою очередь, такие риски как системный кризис не признает.