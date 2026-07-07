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Страховые выплаты по ОСАГО могут сократить: к чему готовиться автовладельцам

ЦБ и Минфин поддержали ограничение выплат по ОСАГО до 400 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Власти поддержали инициативу об ограничении максимальной стоимости ремонта по ОСАГО 400 тысячами рублей. Согласно заключениям Банка России, Минфина и Минэкономразвития, превышение лимита может привести к росту стоимости полисов для всех автовладельцев, пишет газета «Известия».

В последние годы растет доля судебных решений с выплатами по ОСАГО свыше 1 миллиона рублей, при этом такие траты не заложены в резервах страховых компаний. Глава РСА Евгений Уфимцев отметил, что документ могут не успеть принять в весеннюю сессию парламента до 27 июля, но есть вероятность утверждения изменений до конца года.

В ходе обсуждений также решено не увеличивать срок ремонта по ОСАГО с 30 до 45 дней, хотя рынок остро нуждался в этой мере. Владелец сети дилерских центров «Альянс Тракс» Алексей Иванов пояснил, что после перестройки логистических цепочек сервисным центрам все сложнее укладываться в действующие сроки.

Ранее в Госдуме прозвучало предложение о введении персональных полисов ОСАГО. Глава комитета по труду, соцзащите и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что у водителей должен быть выбор. Сейчас ОСАГО привязано к автомобилю, и такая схема удобна, когда в семье один автомобиль и несколько водителей. Однако в ряде случаев, по мнению парламентария, логичнее привязывать полис к конкретному человеку.

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