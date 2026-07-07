Страховые выплаты по ОСАГО могут сократить: к чему готовиться автовладельцам

Ранее в Госдуме прозвучало предложение о введении персональных полисов ОСАГО. Глава комитета по труду, соцзащите и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что у водителей должен быть выбор. Сейчас ОСАГО привязано к автомобилю, и такая схема удобна, когда в семье один автомобиль и несколько водителей. Однако в ряде случаев, по мнению парламентария, логичнее привязывать полис к конкретному человеку.