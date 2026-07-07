«Авито»: спрос на обучение вождению мототранспорта в июне вырос на 11%

«В июне интерес к услугам инструкторов по всем категориям вождения увеличился на 3% за месяц, а число предложений выросло на 1%. При этом в сравнении с июнем 2025 г. года интерес ко всем категориям вождения также продемонстрировал положительную динамику: спрос вырос на 11%, а количество предложений от преподавателей увеличилось на 21%», — сказано в тексте.