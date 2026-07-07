«Авито»: спрос на обучение вождению мототранспорта в июне вырос на 11%

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Интерес россиян к вождению мототранспорта вырос в июне 2026 года на 11% относительно аналогичного периода 2025 года. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования сервисов «Авито услуги» и «Авито авто», текст которого есть у ТАСС.
«В июне интерес к услугам инструкторов по всем категориям вождения увеличился на 3% за месяц, а число предложений выросло на 1%. При этом в сравнении с июнем 2025 г. года интерес ко всем категориям вождения также продемонстрировал положительную динамику: спрос вырос на 11%, а количество предложений от преподавателей увеличилось на 21%», — сказано в тексте.
Среди направлений, связанных с мототранспортом, одним из наиболее динамичных стало обучение вождению мотоциклов. За год спрос на такие занятия вырос на 52%, а количество предложений — на 41%. Средняя цена на занятия составляет 2,5 тыс. рублей за часовой урок, рассказали аналитики.
По данным «Авито авто», весной 2026 года средняя стоимость новых мопедов и скутеров составила 211 тыс. рублей, а мотоциклов, включая питбайки и эндуро, — 276 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года цены снизились на 16,2% и 20,1% соответственно.