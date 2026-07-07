Вода без потерь: три крупных гидрообъекта открыли после реконструкции

В Казахстане продолжается модернизация водной инфраструктуры — сразу три крупных гидротехнических объекта в разных регионах страны введены в эксплуатацию после масштабной реконструкции. Обновленные каналы и водохранилище должны не только повысить эффективность использования воды, но и решить сразу несколько важных задач: обеспечить стабильное орошение сельхозугодий, снизить потери воды и укрепить защиту от весенних паводков.