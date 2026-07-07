Вода без потерь: три крупных гидрообъекта открыли после реконструкции

В Казахстане продолжается модернизация водной инфраструктуры — сразу три крупных гидротехнических объекта в разных регионах страны введены в эксплуатацию после масштабной реконструкции. Обновленные каналы и водохранилище должны не только повысить эффективность использования воды, но и решить сразу несколько важных задач: обеспечить стабильное орошение сельхозугодий, снизить потери воды и укрепить защиту от весенних паводков.
Работы завершены в Туркестанской, Алматинской и Западно-Казахстанской областях. Все проекты реализовывались с 2022—2023 годов и были завершены в июне 2026 года.
Новый этап для канала «Найман».
В Ордабасинском районе Туркестанской области после реконструкции введен в эксплуатацию канал «Найман» протяженностью 26,15 километра.
В рамках проекта специалисты выполнили бетонирование русла, а также построили 75 гидротехнических сооружений. До реконструкции канал обеспечивал водой около 2 тысяч гектаров орошаемых земель, а также снабжал водой приусадебные участки районного центра и села Кажымукан.
После модернизации система сможет работать значительно эффективнее: уменьшатся потери воды при транспортировке, а площадь орошаемых земель увеличится, что особенно важно для сельского хозяйства юга страны.
Большой Алматинский канал стал надежнее.
Еще один важный проект завершен в Алматинской области. Здесь реконструированы наиболее аварийные участки Большого Алматинского канала имени Динмухамеда Конаева общей протяженностью 1,53 километра.
На объекте демонтировали разрушенные конструкции и выполнили облицовку канала монолитным железобетоном. Благодаря проведенным работам удалось повысить техническую надежность сооружения, увеличить его пропускную способность и значительно сократить потери воды.
Это напрямую скажется на водоснабжении сельского хозяйства региона — канал обеспечивает водой около 33,3 тысячи гектаров орошаемых земель.
Водохранилище в ЗКО подготовили к паводкам.
Полностью завершена реконструкция гидротехнических сооружений Кировского водохранилища, расположенного в селе Тоган Акжаикского района Западно-Казахстанской области.
Основная цель проекта — повысить надежность эксплуатации водохранилища и усилить безопасность во время прохождения весенних паводков. Обновленные сооружения позволят более эффективно регулировать накопление и безопасный пропуск паводковых и талых вод, снижая риски для близлежащих населенных пунктов.
Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов подчеркнул, что подобные проекты имеют стратегическое значение для страны.
«Данные проекты очень важны для обеспечения водной безопасности страны, а также эффективного использования водных ресурсов. Реконструкция каналов позволяет сократить потери воды и способствует развитию орошаемого земледелия и сельского хозяйства в целом. Работы на водохранилищах проводятся в целях укрепления объектов для обеспечения безопасного пропуска и накопления паводковых и талых вод», — сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
Модернизация гидротехнической инфраструктуры остается одним из ключевых направлений развития водного хозяйства Казахстана. На фоне изменения климата, растущего спроса на воду и необходимости повышения эффективности ее использования реконструкция каналов и водохранилищ становится не просто строительными проектами, а важным элементом продовольственной и водной безопасности страны.