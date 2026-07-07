В портах Дальнего Востока рекордно подешевел коксующийся уголь

Снижение затронуло и другие базы. В портах Азово-Черноморского бассейна уголь подешевел на 2,7%, до $134,6 за т, в балтийских — на 3,6%, до $126,1 за т. Причина падения цен на Дальнем Востоке — вялый спрос в Китае, отмечается в обзоре NEFT Research. Местные покупатели считают спотовые цены на импортное сырье завышенными и отдают предпочтение привязке к индексам или покупкам с портовых складов, поясняют аналитики. В западных портах давление оказал слабый интерес со стороны Индии: обильные запасы и падение цен на сталь не стимулируют местные заводы наращивать закупки, добавляют в BigMint.