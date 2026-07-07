Когда снимут ограничения на дороге к Шымбулаку: названы сроки

Здесь, по данным специалистов, прокладывают 5,7 км газопровода среднего давления и 2,7 км сетей водоотведения.
После завершения проекта инженерной инфраструктурой будут обеспечены объекты, расположенные вдоль этой дороги.
Сейчас строители монтируют первые участки газопровода, прокладывают сети водоотведения и устанавливают железобетонные колодцы. Завершить работы планируют до конца ноября 2026 года.
Работы, уточнили в ведомстве, ведутся с учетом экологических требований, чтобы максимально сохранить природный ландшафт.
«На отдельных участках дороги возможны временные ограничения движения, поэтому просим жителей и гостей города заранее учитывать это при планировании маршрута». Пресс-служба акимата Алматы.
13 июня 2026 года Конституционный суд признал не соответствующим Конституции пункт постановления акимата Алматы, который ограничивал въезд автомобилей в урочище Шымбулак, разрешая проезд только электромобилям.