Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Когда снимут ограничения на дороге к Шымбулаку: названы сроки

На участке от Медеу до горнолыжного курорта Шымбулак продолжаются работы по строительству инженерных сетей. Об этом стало известно Zakon.kz из заявления пресс-службы акимата Алматы.

Источник: Zakon.kz

Здесь, по данным специалистов, прокладывают 5,7 км газопровода среднего давления и 2,7 км сетей водоотведения.

После завершения проекта инженерной инфраструктурой будут обеспечены объекты, расположенные вдоль этой дороги.

Сейчас строители монтируют первые участки газопровода, прокладывают сети водоотведения и устанавливают железобетонные колодцы. Завершить работы планируют до конца ноября 2026 года.

Работы, уточнили в ведомстве, ведутся с учетом экологических требований, чтобы максимально сохранить природный ландшафт.

«На отдельных участках дороги возможны временные ограничения движения, поэтому просим жителей и гостей города заранее учитывать это при планировании маршрута». Пресс-служба акимата Алматы.

13 июня 2026 года Конституционный суд признал не соответствующим Конституции пункт постановления акимата Алматы, который ограничивал въезд автомобилей в урочище Шымбулак, разрешая проезд только электромобилям.