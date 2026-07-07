Американские генпрокуроры оспорили пошлины Трампа до 12,5 процента

Группа из 22 генеральных прокуроров американских штатов выступила против плана администрации Дональда Трампа ввести тарифы до 12,5 процента для 59 стран и Евросоюза. Меры предлагаются под предлогом борьбы с товарами, произведенными с использованием принудительного труда.
Оппоненты инициативы заявляют, что такой подход может ударить по потребителям и бизнесу внутри самих США. Повышенные тарифы способны увеличить стоимость импортных товаров, осложнить поставки и усилить торговые конфликты с партнерами Вашингтона. При этом вопрос принудительного труда, по их позиции, требует более точных инструментов, чем широкий тарифный механизм.
Инициатива Белого дома вписывается в более жесткую торговую линию Трампа. Его администрация использует пошлины не только как экономический, но и как политический инструмент давления. Новый спор показывает, что сопротивление этой политике идет не только со стороны зарубежных правительств, но и внутри США.
Для россиян тема важна из-за возможного влияния на мировую торговлю. Если тарифный план будет реализован, он затронет не отдельную страну, а десятки экономик и Евросоюз. Это может изменить цены, логистику и переговорные позиции Вашингтона в отношениях с ключевыми партнерами.
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