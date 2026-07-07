Американские генпрокуроры оспорили пошлины Трампа до 12,5 процента

Инициатива Белого дома вписывается в более жесткую торговую линию Трампа. Его администрация использует пошлины не только как экономический, но и как политический инструмент давления. Новый спор показывает, что сопротивление этой политике идет не только со стороны зарубежных правительств, но и внутри США.