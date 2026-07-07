Минимальную стоимость сигарет повысят в Казахстане

В Казахстане действует минимальная цена на табачную продукцию. На текущий момент одна пачка из 20 сигарет или стиков не должна стоить меньше 970 тенге, хотя по факту цены в магазинах значительно выше.
В скором времени минимальный порог может заметно увеличиться. На портале «Открытые НПА» опубликовали проект приказа Министра финансов РК, который предусматривает повышение минимальной цены на табачную продукцию. Конкретную цену в проекте не указали, но, учитывая ожидаемый результат принятия приказа, можно предположить, что речь идет именно о повышении минимальной стоимости сигарет.
Табачная продукция дорожает не только из-за увеличения минимального ценового порога, но и по рыночным причинам. Согласно данным из информационной аналитической системы «Талдау», к июню сигареты с фильтром в Казахстане подорожали на 5,9% с начала года, а за год — на 12,5%.