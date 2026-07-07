Минимальную стоимость сигарет повысят в Казахстане

Табачная продукция дорожает не только из-за увеличения минимального ценового порога, но и по рыночным причинам. Согласно данным из информационной аналитической системы «Талдау», к июню сигареты с фильтром в Казахстане подорожали на 5,9% с начала года, а за год — на 12,5%.