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Минимальную стоимость сигарет повысят в Казахстане

В Казахстане опубликовали проект приказа, согласно которому планируется поднять минимальную цену на сигареты. Ожидается, что новый порог увеличит бюджетные поступления. Подробности — на NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В Казахстане действует минимальная цена на табачную продукцию. На текущий момент одна пачка из 20 сигарет или стиков не должна стоить меньше 970 тенге, хотя по факту цены в магазинах значительно выше.

В скором времени минимальный порог может заметно увеличиться. На портале «Открытые НПА» опубликовали проект приказа Министра финансов РК, который предусматривает повышение минимальной цены на табачную продукцию. Конкретную цену в проекте не указали, но, учитывая ожидаемый результат принятия приказа, можно предположить, что речь идет именно о повышении минимальной стоимости сигарет.

Табачная продукция дорожает не только из-за увеличения минимального ценового порога, но и по рыночным причинам. Согласно данным из информационной аналитической системы «Талдау», к июню сигареты с фильтром в Казахстане подорожали на 5,9% с начала года, а за год — на 12,5%.