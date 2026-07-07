Довести уровень газификации до 80% к 2035 году обещают в Минэнерго

«По состоянию на 1 января 2026 года уровень газификации страны достиг 64,2%, доступ к природному газу имеют 13,1 млн человек. В 2026 году продолжается развитие газотранспортной системы. Всего предусмотрена реализация 40 проектов, включая 7 переходящих и 33 новых. В целях газификации северных регионов 9 октября 2025 года между правительством Казахстана и ПАО “Газпром” подписан Меморандум о реализации проекта строительства магистрального газопровода “Ишим — Астана”», — сказал Аккенженов.