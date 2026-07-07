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Довести уровень газификации до 80% к 2035 году обещают в Минэнерго

Министр энергетики Ерлан Аккенженов 7 июля 2026 года на заседании правительства рассказал о темпах газификации Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Он напомнил, что газификация осуществляется в рамках генеральной схемы до 2035 года.

«По состоянию на 1 января 2026 года уровень газификации страны достиг 64,2%, доступ к природному газу имеют 13,1 млн человек. В 2026 году продолжается развитие газотранспортной системы. Всего предусмотрена реализация 40 проектов, включая 7 переходящих и 33 новых. В целях газификации северных регионов 9 октября 2025 года между правительством Казахстана и ПАО “Газпром” подписан Меморандум о реализации проекта строительства магистрального газопровода “Ишим — Астана”», — сказал Аккенженов.

Ожидается, что реализация проекта позволит обеспечить надежное газоснабжение городов Астаны, Кокшетау и Петропавловска, а также диверсифицировать маршруты поставок природного газа в северные регионы страны.

«При условии своевременного финансирования проектов газификации, реализуемых МИО, а также успешной реализации проекта магистрального газопровода “Ишим — Астана”, уровень газификации страны планируется увеличить с 64,2% до 80% к 2035 году. Транзит газа по итогам 2025 года составил 70,4 млрд м³, план на 2026 год — 73,3 млрд м³, фактический показатель за 5 месяцев 2026 года — 30,3 млрд м³», — заключил министр.

Ранее президент поставил задачу по ускорению процесса газификации страны.