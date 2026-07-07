Nikkei рассказала о закреплении России в Юго-Восточной Азии через Мьянму

Мьянма активизировала логистические проекты и развитие энергетической инфраструктуры на своей территории при участии России, Китая и Индии. Для России такое сотрудничество — шанс закрепиться в Юго-Восточной Азии. Об этом пишет газета Nikkei.
5 июня российский энергетический холдинг «Интер РАО» подписал меморандум о сотрудничестве в электрогенерации с Мьянмой. А еще в апреле были утверждены рамки взаимодействия с «Интер РАО» и фондом RC-Investments, охватывающие нефтепереработку, СПГ-объекты и удобрения.
Ключевой проект в этом сотрудничестве — особая экономическая зона Давэй, где Москва может заменить Японию и Таиланд, отмечает Nikkei. Стороны обсуждают поставки российского СПГ в Давэй с последующей регазификацией и экспортом в Таиланд.
Для России, потерявшей часть рынков из-за санкций, Мьянма — альтернативный канал сбыта, пишет газета. Вице-президент страны Ньо Со назвал ее «сухопутным мостом» между Тихим и Индийским океанами.
Как пишет газета, Китай форсирует строительство экономического коридора через Мьянму до порта Чаупхью на Индийском океане — железная дорога в ближайшие годы дойдет до пограничного города Жуйли.
Индия же продвигает через Мьянму транзитно-транспортный проект «Каладан» и автомагистраль до Таиланда, но реализацию тормозит конфликт военных с этническими группировками, продолжающийся с 2021 года.
В феврале секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в ходе своего визита передал лидеру Мьяниы Мину Ауну Хлайну послание российского президента Владимира Путина с подтверждением нацеленности на углубление сотрудничества во всех сферах.
Россия экспортирует в Мьянму промышленное оборудование, минеральные удобрения, нефтепродукты и медикаменты, а также выступает ключевым поставщиком высокотехнологичных вооружений, включая истребители Су-30 и зенитные комплексы и вертолеты.
В октябре прошлого года Россия и Мьянма взаимно отменили визовый режим.
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