Россияне стали на 13% реже покупать стейки

В «Черкизово», фиксируя снижение спроса на стейки, особенно говяжьи, наблюдают переход потребителей на более дешевые виды продуктов из говядины, например, фарш и котлеты. По данным Росстата, в мае 2026 года средние цены, например, на полукопченые, варено-копченые, сырокопченые колбасы, выросли на 2−3,2% год к году, до 1,3 тыс. руб. за 1 кг. Среди всей мясной продукции самый заметный рост показала говядина (на 11,7% год к году, до 994,9 ₽ за 1 кг) и мясо индейки (на 6,8%, до 608,5 ₽ за 1 кг).