Новые европейские авто обязали защищать пешеходов и велосипедистов

С 7 июля 2026 года в Евросоюзе расширили обязательные требования к безопасности новых легковых автомобилей и фургонов. Новые машины этих категорий должны получать дополнительные электронные системы помощи водителю, включая автоматическое экстренное торможение с распознаванием автомобилей, пешеходов и велосипедистов, а также предупреждение об опасном отвлечении человека за рулем.
Норма стала очередным этапом внедрения европейского регламента общей безопасности транспортных средств. Еврокомиссия ранее указывала, что новые правила вводят набор технологий для защиты водителя, пассажиров, пешеходов и велосипедистов. Среди обязательных систем для легковых автомобилей и фургонов названы удержание в полосе, безопасная работа шин на износе, аварийное торможение, защита стеклом и расширенные средства предотвращения столкновений с уязвимыми участниками движения.
Отдельное значение имеет система предупреждения об отвлечении водителя. В регламенте ЕС она описана как технология, которая помогает человеку сохранять внимание к дорожной ситуации и подает предупреждение, если водитель отвлекся. При этом такие системы не должны постоянно записывать или хранить лишние данные, а информация после обработки должна удаляться.
Срок 7 июля 2026 года связан не с разработкой новых моделей, а с допуском машин на рынок. В регламенте указано, что с этой даты действует запрет на регистрацию, размещение на рынке и ввод в эксплуатацию транспортных средств, не соответствующих соответствующему этапу требований.
Для производителей это означает перевод части электронных ассистентов из опций в обязательный стандарт. Для покупателей эффект проявится через комплектации, цену, обслуживание датчиков и калибровку систем после ремонта. Для рынков, куда автомобили из ЕС попадают через импортные цепочки, новые правила могут повлиять на доступность моделей, стоимость ремонта электроники и вторичный рынок.
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