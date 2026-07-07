Новые европейские авто обязали защищать пешеходов и велосипедистов

Отдельное значение имеет система предупреждения об отвлечении водителя. В регламенте ЕС она описана как технология, которая помогает человеку сохранять внимание к дорожной ситуации и подает предупреждение, если водитель отвлекся. При этом такие системы не должны постоянно записывать или хранить лишние данные, а информация после обработки должна удаляться.