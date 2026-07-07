Очередь на АЗС снова закольцевалась на Комсомолькой площади в Нижнем

Нижегородцы продолжают стоять в километровых очередях на заправку. Из-за этого на дорогах образуются огромные пробки. Так, затор снова возник из-за закольцованной очереди на Комсомольской площади в Нижнем Новгороде, сообщили в Яндекс. Картах.
Пробки охватили Комсомольское шоссе, проспект имени Ленина и подъезд к Молитовскому мосту.
Напомним, что проблемы с топливом привели к новым «бизнес-идеям» среди местных водителей. Нижегородцы начали продавать места в очередях на АЗС.
Ранее нижегородцы начали петь песни и играть на гармони в очереди на АЗС.