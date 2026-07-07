В ФРГ готовят запас газа на случай диверсий, дефицита и других ЧП

Правительство Германии готовит создание государственного стратегического резерва природного газа объемом около 2,3 млрд кубометров. По данным Reuters, проект должен усилить энергобезопасность страны на случай диверсий на инфраструктуре, резкого дефицита газа на мировом рынке или других чрезвычайных сценариев.
Резерв оценивается примерно в 24 тераватт-часа газа. Это чуть меньше 10% общей вместимости немецких газохранилищ. Разработкой плана занимается министерство экономики ФРГ, а одобрение кабинетом министров ожидается к середине августа.
Создание запаса, закупка топлива и его закачка в хранилища должны пройти в 2027—2028 годах. Предварительная стоимость проекта составляет от €1,2 млрд до €1,5 млрд. Отдельно потребуется ежегодное обслуживание резерва, которое оценивается в €150−180 млн.
Финансировать резерв планируют через сбор с потребителей газа. Фактически это означает, что расходы на страховой запас будут распределены по рынку, а не напрямую покрыты только из бюджета.
План появился на фоне долгой перестройки немецкой энергетики после отказа от российских поставок. Ранее Берлин уже обсуждал будущую модель газового рынка и вопрос стратегического резерва, но власти подчеркивали, что предпочитают рыночное заполнение хранилищ. Теперь, по данным Reuters, речь идет уже о государственном запасе для экстремальных ситуаций.
Читайте также: Еврокомиссия отказалась отменять запрет на российский газ.