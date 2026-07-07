Средняя зарплата свердловчан превысила 92 тысячи рублей

К январю-апрелю 2025 года номинальная зарплата свердловчан выросла на 9,2%, а реальная заработная плата — на 2,2%. Эксперты сообщают, что самое заметное отклонение от среднерегиональных значений наблюдается в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания. Работникам этой отрасли платят в среднем 50,6 тысячи рублей.