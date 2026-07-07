Средняя зарплата свердловчан превысила 92 тысячи рублей

К январю-апрелю 2025 года номинальная зарплата свердловчан выросла на 9,2%, а реальная заработная плата — на 2,2%. Эксперты сообщают, что самое заметное отклонение от среднерегиональных значений наблюдается в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания. Работникам этой отрасли платят в среднем 50,6 тысячи рублей.
Кроме того, в исследовании сказано, что в феврале-апреле численность рабочей силы в регионе достигла 2,1 млн человек, а количество занятых — 2 млн. Так, уровень занятости составил 59,7%, а безработицы — 1,8%.
Напомним, ранее аналитики сервиса по поиску работы hh.ru называли предлагаемую работодателями зарплату в Свердловской области. По их данным, она достигла 80 тысяч рублей, увеличившись за год на 14%.