РНПК сократила сроки действия перестраховочного покрытия

По словам замглавы страхового брокера Mains Евгения Боровикова, изменения окажут влияние на перезаключаемые средние и крупные договоры как по нефтегазовой отрасли, так и по другим отраслям. Для страховщиков новые правила могут обернуться регуляторными проблемами и трудностями в принятии рисков, поскольку создают структурную неопределенность при андеррайтинге, отметил гендиректор «А. Р. С. Консалтинг» Илья Лобанов. Кроме того, по мнению опрошенных «Ъ» экспертов, нововведения увеличивают риски надзорных мер ЦБ, поскольку без перестрахования снижается финансовая устойчивость участников рынка.