Samsung отчиталась о росте операционной прибыли в 19 раз

«Высокие финансовые результаты Samsung … в значительной степени были уже учтены в цене акций после того, как их стоимость выросла в преддверии публикации отчета», — цитирует агентство управляющего партнера Petra Capital Management Альберта Йонга. По его словам, инвесторы по-прежнему обеспокоены устойчивостью бума нейросетей и риском сокращения инвестиций в инфраструктуру ИИ американскими техногигантами.