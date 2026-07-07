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В Свердловской области закрыли 10 автостанций и автовокзалов

Еще четыре — под угрозой закрытия.

Источник: Комсомольская правда

За 10 лет в Свердловской области закрыли 10 автовокзалов и автостанций, еще четыре сейчас находятся под угрозой закрытия. Об этом, как сообщает ЕАН, на выставке Иннопром рассказал министр транспорта региона Денис Чегаев.

— Часть объектов транспортной инфраструктуры просто закрывается, — констатировал в своем выступлении министр.

По его словам, сейчас в Свердловской области работает 25 автостанций, четыре — могут закрыться. На эти решения влияют следующие факторы: снижение пассажиропотока, падение доходов автотранспортных компаний и автовокзалов.

Для исправления ситуации, по словам Чегаева, надо оптимизировать транспортную инфраструктуру региона — в отдельных случаях можно объединять автовокзалы и ЖД-вокзалы.