В Свердловской области закрыли 10 автостанций и автовокзалов

За 10 лет в Свердловской области закрыли 10 автовокзалов и автостанций, еще четыре сейчас находятся под угрозой закрытия. Об этом, как сообщает ЕАН, на выставке Иннопром рассказал министр транспорта региона Денис Чегаев.