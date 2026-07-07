В Свердловской области закрыли 10 автостанций и автовокзалов

За 10 лет в Свердловской области закрыли 10 автовокзалов и автостанций, еще четыре сейчас находятся под угрозой закрытия. Об этом, как сообщает ЕАН, на выставке Иннопром рассказал министр транспорта региона Денис Чегаев.
— Часть объектов транспортной инфраструктуры просто закрывается, — констатировал в своем выступлении министр.
По его словам, сейчас в Свердловской области работает 25 автостанций, четыре — могут закрыться. На эти решения влияют следующие факторы: снижение пассажиропотока, падение доходов автотранспортных компаний и автовокзалов.
Для исправления ситуации, по словам Чегаева, надо оптимизировать транспортную инфраструктуру региона — в отдельных случаях можно объединять автовокзалы и ЖД-вокзалы.