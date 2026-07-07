Подъёмный капитал до 225 тысяч получат иногородние выпускники в Нижегородской области

«Для нас важно, чтобы молодые люди не просто приезжали в регион за качественным образованием, но и связывали с Нижегородской областью свою жизнь и будущее своих семей. Мы даем выпускнику возможность спокойно обустроиться, почувствовать заботу и сосредоточиться на профессиональном росте, а значит — быстрее принять решение остаться здесь навсегда», — отметил министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин.