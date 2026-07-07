Словакия до конца лета остановила выдачу шенгенских виз туристам из России

В АТОР отметили, что Словакия не входит в списки лояльных к российским туристам стран Евросоюза. По сведениям организации, в 2025 году страна выдала россиянам 1 149 виз. В то же время Италия оформила более 161 тыс. шенгенских виз, Франция — свыше 156 тыс., а Греция — 59 тыс. виз.