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Словакия до конца лета остановила выдачу шенгенских виз туристам из России

Визовый центр Словакии в России сообщил о временной остановке приема заявлений на шенгенскую визу по всем основаниям, кроме спортивных целей. Ограничения будут действовать в июле и августе, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров (АТОР).

Визовый центр Словакии в России сообщил о временной остановке приема заявлений на шенгенскую визу по всем основаниям, кроме спортивных целей. Ограничения будут действовать в июле и августе, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров (АТОР).

Центр аннулирует запись заявителей, которые ранее зарегистрировались на подачу документов. Деньги за сервисный сбор автоматически вернутся на карту в срок от 7 до 15 дней. При этом заявление можно будет подать на национальную визу, уточняется в публикации.

В АТОР отметили, что Словакия не входит в списки лояльных к российским туристам стран Евросоюза. По сведениям организации, в 2025 году страна выдала россиянам 1 149 виз. В то же время Италия оформила более 161 тыс. шенгенских виз, Франция — свыше 156 тыс., а Греция — 59 тыс. виз.

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