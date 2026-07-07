Канистрам дали добро: запрет на отпуск топлива отменят в посёлках Охотского округа

В ходе рабочей поездки губернатора края Дмитрия Демешина в Охотский округ состоялась встреча с жителями поселка Новое Устье. Среди тем, с которыми обращались жители, — транспортная доступность, обеспечение льготными лекарствами и возможность приобретать топливо для жителей отдаленных населенных пунктов в канистры, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Для жителей отдаленных территорий вопрос отпуска бензина в канистры очень важен. Дмитрий Демешин отметил, что такую меру в крае ввели для того, чтобы избежать спекуляций, когда бензин закупали впрок, а затем продавали жителям по завышенным ценам. Но в Охотском округе этот вопрос необходимо решить.
На встрече с жителями поселка Новое Устье. Фото: Антон Шевченко, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
На встрече с жителями поселка Новое Устье. Фото: Антон Шевченко, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
На встрече с жителями поселка Новое Устье. Фото: Антон Шевченко, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
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«Наши северные территории — это особая зона, поскольку добраться до заправки из таких населенных пунктов тяжело, можно только сначала на лодке, затем на автомобиле. Поэтому, когда через неделю придет танкер, мы разрешим каждому жителю заправлять канистры», — отметил глава региона.
Не остался без внимания и вопрос доступности медикаментов. Жители рассказали о перебоях с получением льготных препаратов. Министр здравоохранения края Станислав Мальцев доложил Губернатору и людям, что все необходимые запасы лекарств будут восполнены в ближайшее время.
На встрече с жителями поселка Новое Устье. Фото: Антон Шевченко, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
На встрече с жителями поселка Новое Устье. Фото: Антон Шевченко, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
На встрече с жителями поселка Новое Устье. Фото: Антон Шевченко, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
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При этом он пояснил, что ввиду малой численности населения в поселках отсутствуют стационарные аптеки, но на базе медучреждений организованы специальные пункты отпуска лекарств. Там имеется весь перечень жизненно важных препаратов, и проблема была именно в своевременности поставок, которую сейчас взяли на особый контроль.
Дмитрий Демешин отметил, что Охотский округ имеет стратегическое значение для всего края:
«Охотский округ — форпост России и Хабаровского края. Мы гордимся каждым из вас. Люди вы волевые, крепкие. Мне важно слышать и понимать, что вас беспокоит, чтобы правительство края и местная власть выработали конкретные предложения по решению вопросов».
В завершение диалога Дмитрий Демешин еще раз поблагодарил северян за открытость и конструктивный настрой. Глава региона заверил, что все озвученные задачи взяты в работу правительством и органами местного самоуправления.
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