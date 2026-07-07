Канистрам дали добро: запрет на отпуск топлива отменят в посёлках Охотского округа

Для жителей отдаленных территорий вопрос отпуска бензина в канистры очень важен. Дмитрий Демешин отметил, что такую меру в крае ввели для того, чтобы избежать спекуляций, когда бензин закупали впрок, а затем продавали жителям по завышенным ценам. Но в Охотском округе этот вопрос необходимо решить.