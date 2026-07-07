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Шохин: сигналы ЦБ указывают на вероятное повышение ставки

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин считает неправильным повышать ставку, когда в стране дефицит топлива. Однако, по его словам, сигналы Центробанка (ЦБ) свидетельствуют о том, что на ближайшем заседании совета директоров регулятор в лучшем случае сохранит ставку.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин считает неправильным повышать ставку, когда в стране дефицит топлива. Однако, по его словам, сигналы Центробанка (ЦБ) свидетельствуют о том, что на ближайшем заседании совета директоров регулятор в лучшем случае сохранит ставку.

«Подорожание топлива приведет в конечном счете к повышению инфляции, вернее так, не позволит ждать дефляцию в сезон, в августе, поэтому Центральный банк может сыграть на опережение и повысить ставку. Но вообще бороться монетарными способами с немонетарными факторами инфляции не очень эффективно, это не срабатывает, как правило», — сказал «Интерфаксу» господин Шохин.

В июне ЦБ опустил ключевую ставку с 14,5% до 14,25%. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, пространство для снижения показателя есть и дальше, но сроки и темпы будут зависеть от развития ситуации. В целом ЦБ прогнозирует более долгий период высокой ключевой ставки. Глава РСПП ожидает, что на заседании 24 июля ЦБ сохранит ключевую либо снизит ее.

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Биография Александра Шохина
Александр Шохин — российский государственный, политический и общественный деятель, экономист и многолетний глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В 2026 году стало известно, что политик станет бизнес-омбудсменом: собрали главное из его биографии.
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