Шохин: сигналы ЦБ указывают на вероятное повышение ставки

«Подорожание топлива приведет в конечном счете к повышению инфляции, вернее так, не позволит ждать дефляцию в сезон, в августе, поэтому Центральный банк может сыграть на опережение и повысить ставку. Но вообще бороться монетарными способами с немонетарными факторами инфляции не очень эффективно, это не срабатывает, как правило», — сказал «Интерфаксу» господин Шохин.