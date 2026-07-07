Ввод жилья в НСО по-прежнему «проваливается» к уровню прошлого года.
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За первые 5 месяцев года введено всего около 600 тысяч «квадратов».
Фото: НДН. Инфо.
По данным Новосибирскстата динамика ввода жилых помещений в Новосибирской области существенно отстаёт от 2025 года. За январь-май 2026 года введено, с учётом граждан, построивших личные дома, 596 тысяч квадратных метров, что составляет всего 55,7 процента к уровню прошлого года.
При этом, в апреле и мае ввод жилья составлял 101,1 и 101,4 процента соответственно. А самым «провальным» месяцем был март, когда было введено всего 32 процента по сравнению с мартом 2025 года.
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Виталий Злодеев