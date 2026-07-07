До 225 тысяч рублей могут получить иногородние студенты в Нижнем

Получить выплату смогут граждане России, которые окончили вуз и устраиваются на работу в Нижегородской области на полный рабочий день. При этом необходимо заключить бессрочный трудовой договор либо срочный контракт сроком не менее двух лет. Программа распространяется на специалистов, прибывающих из регионов, которые не входят в утвержденный Правительством РФ перечень приоритетных территорий для привлечения трудовых ресурсов. Таким образом, воспользоваться поддержкой смогут выпускники большинства субъектов страны.