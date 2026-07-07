До 225 тысяч рублей могут получить иногородние студенты в Нижнем

В Нижегородской области запустили расширенную программу поддержки молодых специалистов, которая предусматривает единовременную выплату до 225 тысяч рублей для выпускников вузов из других регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. Новая мера действует в рамках проекта «Мобильность 1.0» и призвана помочь предприятиям региона привлечь молодых специалистов, а самим выпускникам — легче начать самостоятельную жизнь на новом месте.
«Ждем студентов-выпускников из других регионов на работу в Нижегородской области! Расширенная программа поддержки молодых специалистов включает “подъемный” капитал для комфортного старта выпускников из других регионов страны — на оплату аренды жилья, переезд и первые бытовые расходы. Не нужно искать деньги на старт, чтобы начать карьеру в Нижегородской области! Это наш вклад в решение проблемы кадрового дефицита», — подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Получить выплату смогут граждане России, которые окончили вуз и устраиваются на работу в Нижегородской области на полный рабочий день. При этом необходимо заключить бессрочный трудовой договор либо срочный контракт сроком не менее двух лет. Программа распространяется на специалистов, прибывающих из регионов, которые не входят в утвержденный Правительством РФ перечень приоритетных территорий для привлечения трудовых ресурсов. Таким образом, воспользоваться поддержкой смогут выпускники большинства субъектов страны.
Размер помощи составляет до 225 тысяч рублей. Это общая сумма государственной поддержки на обустройство после переезда. В зависимости от конкретной ситуации средства могут быть выплачены одной суммой либо частично предоставлены в виде компенсации транспортных расходов с последующей доплатой до установленного размера. Предполагается, что эти деньги помогут покрыть расходы на переезд, аренду жилья и другие первоочередные бытовые потребности.
В региональном правительстве рассчитывают, что новая мера станет дополнительным стимулом для молодых специалистов выбирать Нижегородскую область в качестве места для начала карьеры. По словам заместителя губернатора Егора Полякова, проект одновременно помогает предприятиям закрывать кадровый дефицит и обеспечивает выпускникам финансовую поддержку на старте профессионального пути. Подробную информацию об условиях участия, необходимых документах и порядке получения выплаты можно получить по телефону горячей линии Нижегородского кадрового центра.
Ранее сообщалось, что 671 нижегородский выпускник сдал ОГЭ в последний резервный день.