Собянин утвердил проект планировки территории транспортного узла «Кедровая»

Утвержден проект планировки территории транспортного узла «Кедровая». Он будет расположен на территории, расположенной между Калужским шоссе и Станиславскими прудами (квартал № 31 района Троицк). Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин.
«Рядом будут ярмарка с катком, многоуровневый паркинг, административно-деловые комплексы с гостиницей и подземными гаражами. В перспективе на территории транспортного узла создадут около шести тысяч рабочих мест», — написал Мэр Москвы.
В состав будущего транспортного узла войдут строящаяся станция Троицкой линии метро и остановочные пункты наземного городского транспорта. Общая площадь застройки превысит 350 тысяч квадратных метров.
Для улучшения транспортной доступности предполагается строительство и реконструкция около двух километров улично-дорожной сети: появятся новые улицы и съезд с Калужского шоссе на Центральную улицу Троицка.
В планах также установка дополнительных светофоров и благоустройство прилегающей территории.
Реализация проекта планировки позволит создать около шести тысяч рабочих мест и комфортные условия для пассажиров транспортного узла «Кедровая», где, по прогнозам, только на станции метро будет ежедневно совершаться 29 тысяч поездок.