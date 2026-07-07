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Собянин утвердил проект планировки территории транспортного узла «Кедровая»

В его состав войдут станция Троицкой линии метро, остановки наземного транспорта, торговые объекты и многоуровневый паркинг.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Утвержден проект планировки территории транспортного узла «Кедровая». Он будет расположен на территории, расположенной между Калужским шоссе и Станиславскими прудами (квартал № 31 района Троицк). Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин.

«Рядом будут ярмарка с катком, многоуровневый паркинг, административно-деловые комплексы с гостиницей и подземными гаражами. В перспективе на территории транспортного узла создадут около шести тысяч рабочих мест», — написал Мэр Москвы.

В состав будущего транспортного узла войдут строящаяся станция Троицкой линии метро и остановочные пункты наземного городского транспорта. Общая площадь застройки превысит 350 тысяч квадратных метров.

Для улучшения транспортной доступности предполагается строительство и реконструкция около двух километров улично-дорожной сети: появятся новые улицы и съезд с Калужского шоссе на Центральную улицу Троицка.

В планах также установка дополнительных светофоров и благоустройство прилегающей территории.

Реализация проекта планировки позволит создать около шести тысяч рабочих мест и комфортные условия для пассажиров транспортного узла «Кедровая», где, по прогнозам, только на станции метро будет ежедневно совершаться 29 тысяч поездок.

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