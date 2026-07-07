Свежая рыба скоро появится на прилавках магазинов Хабаровского края

Рыбодобывающие предприятия завершили процесс подготовки к лососевой путине. Основной ход рыбы начнется примерно через 10 дней. В этом году специалисты прогнозируют хороший улов. Подготовленное оборудование, рыбоперерабатывающие цеха и их техническое оснащение осмотрел глава региона Дмитрий Демешин в ходе рабочей поездки в Охотск, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Охотские рыбодобывающие предприятия завершили подготовку к лососевой путине. Фото: Антон Шевченко, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Охотские рыбодобывающие предприятия завершили подготовку к лососевой путине. Фото: Антон Шевченко, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Охотские рыбодобывающие предприятия завершили подготовку к лососевой путине. Фото: Антон Шевченко, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
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«Сегодня мы убедились в том, что рыбодобывающая отрасль готова к сезону: хорошо работает холодильное оборудование, а значит будет обеспечена мгновенная заморозка рыбы, оборудование по переработке икры и другое. Прогноз на этот год более, чем оптимистичный: будет больше рыбы, чем в прошлые несколько лет. Рассчитываем, что предприятия скоро отправят свежую продукцию на прилавки Хабаровского края», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
В завершение Дмитрий Демешин провел рабочую встречу с руководителями рыбохозяйственных предприятий Охотского округа. Участники обсудили организацию прибрежного лова нерестовой сельди, обеспечение охраны водных ресурсов, строительство рыбопромысловых и рефрежираторных судов, использование инструментов господдержки.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что на Дальнем Востоке продолжается лососёвая путина — один из важнейших сезонов для российской рыбной отрасли. По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства, к настоящему общий объём добычи тихоокеанских лососей приблизился к 3 тысячам тонн. В Хабаровском крае рыбаки освоили почти 345 тонн.