Свежая рыба скоро появится на прилавках магазинов Хабаровского края

«Сегодня мы убедились в том, что рыбодобывающая отрасль готова к сезону: хорошо работает холодильное оборудование, а значит будет обеспечена мгновенная заморозка рыбы, оборудование по переработке икры и другое. Прогноз на этот год более, чем оптимистичный: будет больше рыбы, чем в прошлые несколько лет. Рассчитываем, что предприятия скоро отправят свежую продукцию на прилавки Хабаровского края», — подчеркнул Дмитрий Демешин.