Автомобилистам и мотоциклистам объяснили, как выжить на одной дороге

Конфликты между автомобилистами и мотоциклистами во многом возникают из-за разного отношения к транспорту, рассказал автоэксперт Александр Лыткин. По его словам, для байкера мотоцикл часто становится частью образа жизни и источником эмоций, тогда как для водителя машина чаще остаётся практичным средством передвижения.