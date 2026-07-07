Автомобилистам и мотоциклистам объяснили, как выжить на одной дороге

Главная опасность на летних дорогах — разница в динамике. Мотоцикл может появиться рядом за считаные секунды: водитель посмотрел в зеркало, никого не увидел, начал манёвр, а байк уже оказался в соседней полосе. Такие ситуации нередко заканчиваются тяжёлыми ДТП.
Мотоциклисты часто переоценивают свою заметность, а автомобилисты не всегда успевают учитывать скорость двухколёсного транспорта. Поэтому безопасность зависит от взаимного уважения и понимания, что на дороге находятся люди с разным опытом, возрастом и реакцией.
Отдельной проблемой специалист назвал короткий мотосезон в средней полосе России. За долгую зиму навыки у многих байкеров притупляются, весной им фактически приходится заново привыкать к дороге, скорости и потоку.
«Особенно неопытные мотоциклисты на кураже начинают творить вещи, которые печально заканчиваются», — заключил собеседник «Радио 1».
Ранее автоэксперты напомнили о давней уязвимости систем пассивного бесключевого доступа. Они посоветовали использовать фольгу для защиты машины от угонщиков.
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