Тенге удивил рынок: что стоит за резким падением доллара

Несмотря на нейтральные цены на нефть и спокойный внешний фон, тенге сумел заметно прибавить в стоимости, передает DKNews.kz.
Разбираемся, что стало причиной такого движения и чего ждать рынку в ближайшие дни.
За последнюю неделю казахстанский валютный рынок преподнес инвесторам неожиданность. Тенге не просто удержал позиции, а продемонстрировал одно из самых заметных укреплений за последние месяцы, заставив доллар стремительно отступить.
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) доллар США закрепился на уровне 472,17 тенге, тогда как неделей ранее американская валюта торговалась значительно выше — около 485,8 тенге. Всего за несколько дней курс снизился почти на 14 тенге, что стало одним из самых сильных движений рынка в этом году.
Почему тенге укрепился.
На первый взгляд внешняя конъюнктура не давала поводов для столь уверенного роста национальной валюты. Стоимость нефти марки Brent сохраняется в районе 72 долларов за баррель, а мировые финансовые рынки остаются относительно спокойными. Это означает, что главным драйвером стали внутренние факторы.
Высокая активность на валютном рынке свидетельствует о значительном предложении иностранной валюты. Среднесуточный объем торгов за неделю вырос до 421 млн долларов, причем наиболее активные сделки проходили во второй половине недели.
Именно эти внутренние потоки позволили тенге укрепляться даже без существенной поддержки со стороны внешних рынков.
«Ключевым фактором укрепления стали внутренние потоки. Высокие объемы торгов указывают на значительное предложение валюты со стороны крупных участников, включая экспортеров. Это позволило тенге дорожать даже на фоне неблагоприятной внешней среды».
Что поддерживает национальную валюту.
Дополнительным фактором остается политика Национального банка Казахстана. Относительно жесткие денежно-кредитные условия сохраняют привлекательность тенговых инструментов и поддерживают спрос на национальную валюту.
В результате внутренние механизмы сейчас оказывают на курс значительно большее влияние, чем колебания цен на сырье или изменения глобальных настроений инвесторов.
Что будет с долларом дальше.
Эксперты считают, что во вторник рынок, вероятнее всего, перейдет в более спокойный режим после резкого движения последних дней. При отсутствии новых внешних факторов курс может стабилизироваться в относительно узком диапазоне.
Ожидаемые ориентиры выглядят следующим образом:
доллар США — 468−476 тенге; евро — 535−550 тенге; российский рубль — 6,10−6,20 тенге; китайский юань — 69−70 тенге.
Пока внутренний спрос на тенге остается высоким, национальная валюта сохраняет хорошие шансы удержать завоеванные позиции. Однако дальнейшая динамика по-прежнему будет зависеть сразу от нескольких факторов — активности экспортеров, решений Национального банка, ситуации на мировом нефтяном рынке и поведения доллара на глобальных площадках.
Сейчас же рынок демонстрирует редкую для последних месяцев картину: тенге укрепляется не благодаря дорогой нефти, а прежде всего за счет внутренних факторов. Именно это делает нынешнюю ситуацию особенно интересной для участников валютного рынка и бизнеса, внимательно следящего за курсом национальной валюты.