Тенге удивил рынок: что стоит за резким падением доллара

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) доллар США закрепился на уровне 472,17 тенге, тогда как неделей ранее американская валюта торговалась значительно выше — около 485,8 тенге. Всего за несколько дней курс снизился почти на 14 тенге, что стало одним из самых сильных движений рынка в этом году.