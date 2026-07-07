Омичи стали переполнять баки сторонними отходами

Регоператор убежден, что в Омске необходимо создание отдельной инфраструктуры для растительно-древесных отходов (РДО). К примеру, в отдельных районах Омской области главы поселений организовали общую отдельную площадку специально для РДО, куда их и свозят жители. Потом на этой же площадке древесные отходы перерабатывают в хозяйственную щепу. Но пока системного решения этой проблемы в Омске нет, просим всех омичей быть внимательнее: не оставляйте ветки и траву на контейнерных площадках.