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Омичи стали переполнять баки сторонними отходами

В Омске снова обострилась проблема древесно-растительных отходов. Омичи все чаще сталкиваются с одной и той же картиной: контейнерные площадки буквально утопают в ветках, обрезках деревьев и мешках с травой. И это при том, что закон прямо запрещает складировать древесно-растительные отходы (РДО) в местах накопления твердых коммунальных отходов.

Источник: МУП САХ

Согласно Постановлению Правительства РФ от 7 марта 2025 г. № 293, РДО не относятся к ТКО, а значит, их вывоз и утилизация не покрываются тарифом регионального оператора и не оплачиваются жителями в рамках коммунальной услуги.

Кто отвечает за вывоз?

Ответственность за утилизацию растительно-древесных отходов (РДО) лежит на том, кто эти отходы образовал:

— управляющая компания, если опиловку деревьев проводили ее специалисты, именно УК обязана организовать вывоз;

— собственники частных домов, владельцы участков сами отвечают за утилизацию растительных отходов со своей территории;

— органы местного самоуправления, если работы по благоустройству и обрезке деревьев выполнялись по заказу администрации, вывоз ложится на муниципалитет.

Чем опасны навалы веток?

Проблема не только в том, что площадки становятся неприглядными. Навалы РДО быстро приводят к куда более серьезным последствиям:

— стихийные свалки: когда из-за веток становится неудобно пользоваться контейнерами, люди начинают оставлять рядом и обычный мусор — так формируются несанкционированные скопления отходов;

— пожароопасность: в жаркую и ветреную погоду сухие ветки и трава превращаются в настоящий горючий материал: для возгорания порой достаточно одной искры.

Регоператор убежден, что в Омске необходимо создание отдельной инфраструктуры для растительно-древесных отходов (РДО). К примеру, в отдельных районах Омской области главы поселений организовали общую отдельную площадку специально для РДО, куда их и свозят жители. Потом на этой же площадке древесные отходы перерабатывают в хозяйственную щепу. Но пока системного решения этой проблемы в Омске нет, просим всех омичей быть внимательнее: не оставляйте ветки и траву на контейнерных площадках.

Что делать, если вы столкнулись с проблемой?

Если вы заметили навалы веток и травы на контейнерной площадке, не стоит рассчитывать на вывоз силами регоператора. Лучше сразу обратиться в ответственную организацию:

— жителям многоквартирных домов — в свою управляющую компанию;

— жителям частного сектора — принять меры самостоятельно либо уточнить порядок вывоза в администрации округа;

— при масштабных навалах, связанных с работами муниципалитета, — в администрацию соответствующего округа.

Регоператор призывает омичей быть внимательнее: не оставляйте растительные и древесные отходы на площадках для ТКО.