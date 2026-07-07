Омичи стали переполнять баки сторонними отходами

Согласно Постановлению Правительства РФ от 7 марта 2025 г. № 293, РДО не относятся к ТКО, а значит, их вывоз и утилизация не покрываются тарифом регионального оператора и не оплачиваются жителями в рамках коммунальной услуги.
Кто отвечает за вывоз?
Ответственность за утилизацию растительно-древесных отходов (РДО) лежит на том, кто эти отходы образовал:
— управляющая компания, если опиловку деревьев проводили ее специалисты, именно УК обязана организовать вывоз;
— собственники частных домов, владельцы участков сами отвечают за утилизацию растительных отходов со своей территории;
— органы местного самоуправления, если работы по благоустройству и обрезке деревьев выполнялись по заказу администрации, вывоз ложится на муниципалитет.
Чем опасны навалы веток?
Проблема не только в том, что площадки становятся неприглядными. Навалы РДО быстро приводят к куда более серьезным последствиям:
— стихийные свалки: когда из-за веток становится неудобно пользоваться контейнерами, люди начинают оставлять рядом и обычный мусор — так формируются несанкционированные скопления отходов;
— пожароопасность: в жаркую и ветреную погоду сухие ветки и трава превращаются в настоящий горючий материал: для возгорания порой достаточно одной искры.
Регоператор убежден, что в Омске необходимо создание отдельной инфраструктуры для растительно-древесных отходов (РДО). К примеру, в отдельных районах Омской области главы поселений организовали общую отдельную площадку специально для РДО, куда их и свозят жители. Потом на этой же площадке древесные отходы перерабатывают в хозяйственную щепу. Но пока системного решения этой проблемы в Омске нет, просим всех омичей быть внимательнее: не оставляйте ветки и траву на контейнерных площадках.
Что делать, если вы столкнулись с проблемой?
Если вы заметили навалы веток и травы на контейнерной площадке, не стоит рассчитывать на вывоз силами регоператора. Лучше сразу обратиться в ответственную организацию:
— жителям многоквартирных домов — в свою управляющую компанию;
— жителям частного сектора — принять меры самостоятельно либо уточнить порядок вывоза в администрации округа;
— при масштабных навалах, связанных с работами муниципалитета, — в администрацию соответствующего округа.
Регоператор призывает омичей быть внимательнее: не оставляйте растительные и древесные отходы на площадках для ТКО.