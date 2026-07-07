В Иркутске пройдет «Строй-ка Фест — 2026»

Масштабный праздник приурочен к 70-летию Дня строителя. В прошлом году событие посетило более 11 000 человек.
«Главная идея — показать Иркутск как единый “Большой дом”: уютный, технологичный и живой. На одной площадке встретятся будущее и настоящее города. Фестиваль “Строй-ка Фест” — это не просто событие, а новая культурная традиция региона. Это повод сказать спасибо тем, кто каждый день создает среду для жизни, вдохновляет и меняет облик наших городов», — подчеркнули организаторы мероприятия.
В программе фестиваля:
технологии в действии — VR-презентации новостроек, демонстрации с дронами и 3D-принтерами, интерактивные зоны от ведущих строительных компаний;
открытый диалог — пространство для прямого общения жителей, застройщиков и представителей власти;
образование и творчество — лекции, мастер-классы для детей и взрослых, театральные постановки и DJ-сеты, которые переосмысливают индустриальный ритм города;
семейный центр — интерактивные площадки для самых маленьких, где стройка превращается в игру;
главная сцена — концерты, розыгрыши призов и выступления.
Вход свободный. Организаторы — министерство строительства Иркутской области и Ассоциация застройщиков при поддержке администрации Иркутска.
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