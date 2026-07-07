В Иркутске пройдет «Строй-ка Фест — 2026»

«Главная идея — показать Иркутск как единый “Большой дом”: уютный, технологичный и живой. На одной площадке встретятся будущее и настоящее города. Фестиваль “Строй-ка Фест” — это не просто событие, а новая культурная традиция региона. Это повод сказать спасибо тем, кто каждый день создает среду для жизни, вдохновляет и меняет облик наших городов», — подчеркнули организаторы мероприятия.