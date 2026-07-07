Искать новые залежи газа поручено Минэнерго и «КазМунайГазу»

По его словам, это направление обеспечит устойчивое развитие газовой отрасли.
«Министерству энергетики совместно с компанией “КазМунайГаз” необходимо ускорить вовлечение новых перспективных участков в геологическое изучение, активнее внедрять современные технологии разведки и создавать понятные условия для привлечения частных инвестиций. Параллельно мы должны форсировать развитие газотранспортной системы», — сказал Олжас Бектенов.
Он подчеркнул, что строительство второй нитки газопровода Бейнеу — Бозой — Шымкент и нового газопровода Ишим — Астана имеют стратегическое значение.
«Они гарантируют качество газоснабжения столицы, южных и северных регионов, дадут импульс развитию промышленности и укрепят транзитный потенциал страны», — добавил премьер.
Ранее Олжас Бектенов поручил установить еженедельный контроль за строительством газоперерабатывающих заводов.