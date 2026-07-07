Искать новые залежи газа поручено Минэнерго и «КазМунайГазу»

«Министерству энергетики совместно с компанией “КазМунайГаз” необходимо ускорить вовлечение новых перспективных участков в геологическое изучение, активнее внедрять современные технологии разведки и создавать понятные условия для привлечения частных инвестиций. Параллельно мы должны форсировать развитие газотранспортной системы», — сказал Олжас Бектенов.