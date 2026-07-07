Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Искать новые залежи газа поручено Минэнерго и «КазМунайГазу»

Премьер-министр Олжас Бектенов 7 июля 2026 года на заседании правительства дал поручения государственным органам в сфере геологоразведки, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По его словам, это направление обеспечит устойчивое развитие газовой отрасли.

«Министерству энергетики совместно с компанией “КазМунайГаз” необходимо ускорить вовлечение новых перспективных участков в геологическое изучение, активнее внедрять современные технологии разведки и создавать понятные условия для привлечения частных инвестиций. Параллельно мы должны форсировать развитие газотранспортной системы», — сказал Олжас Бектенов.

Он подчеркнул, что строительство второй нитки газопровода Бейнеу — Бозой — Шымкент и нового газопровода Ишим — Астана имеют стратегическое значение.

«Они гарантируют качество газоснабжения столицы, южных и северных регионов, дадут импульс развитию промышленности и укрепят транзитный потенциал страны», — добавил премьер.

Ранее Олжас Бектенов поручил установить еженедельный контроль за строительством газоперерабатывающих заводов.