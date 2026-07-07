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Пробки на заправках на западе страны объяснили в Минэнерго

Вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев на брифинге в кабмине рассказал, есть ли дефицит газа в Казахстане и объяснил пробки на заправках на западе страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

На прошлой неделе были пробки на заправках в некоторых западных регионах. Министерство своевременно выделило необходимые объемы, но возникли вопросы в логистике и доставке сжиженного нефтяного газа.

Все вопросы решены, дефицита в регионах не наблюдается, — сказал Кайырхан Туткышбаев. По его словам, НПЗ Казахстана работают в штатном режиме.

Министерство распределило все необходимые объемы в регионы. С начала месяца поступают основные объемы, и при возможности выработки дополнительных объемов газа они также распределяются. На сегодня дефицита в регионах нет.

Вся работа ведется в ручном режиме с МИО и коллегами из КТЖ. Сегодня жалоб или новостей о дефиците в каком-либо регионе нет.