Пробки на заправках на западе страны объяснили в Минэнерго

На прошлой неделе были пробки на заправках в некоторых западных регионах. Министерство своевременно выделило необходимые объемы, но возникли вопросы в логистике и доставке сжиженного нефтяного газа.
Все вопросы решены, дефицита в регионах не наблюдается, — сказал Кайырхан Туткышбаев. По его словам, НПЗ Казахстана работают в штатном режиме.
Министерство распределило все необходимые объемы в регионы. С начала месяца поступают основные объемы, и при возможности выработки дополнительных объемов газа они также распределяются. На сегодня дефицита в регионах нет.
Вся работа ведется в ручном режиме с МИО и коллегами из КТЖ. Сегодня жалоб или новостей о дефиците в каком-либо регионе нет.