Семиметровый котлован роют у памятника Славы в Воронеже из-за аварии

Ранее «АиФ-Воронеж» сообщало, что в связи с устранением коммунальной аварии движение на участке Московского проспекта — от улицы Беговой до улицы Хользунова, полностью перекрыли. В связи с этим в городе скорректировали 18 автобусных маршрутов. А троллейбусы № 7 и № 99 временно перестали курсировать.