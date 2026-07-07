Семиметровый котлован роют у памятника Славы в Воронеже из-за аварии

В Коминтерновском районе Воронежа для устранения коммунальной аварии роют семиметровый котлован. К утру вторника, 7 июля, его площадь достигает около 200 кв. м, а глубина — четыре метра. Об этом сообщили в городском водоканале.
Как пояснили в ресурсоснабжающей организации, в связи с большой глубиной залегания трубопровода перед продолжением работ необходимо укрепить стенки котлована для обеспечения безопасности и устойчивости. Процесс потребует дополнительного времени, но является критически важным для дальнейших этапов.
Аварийно-восстановительные работы на объекте продолжаются беспрерывно. Одновременно с разрытием котлована бригады перекачивают стоки. При этом работы осуществляются без ограничения водоснабжения горожан.
В РВК отметили, что коллектор был построен в 1970-х годах. За десятилетия эксплуатации трубопровод испытывал значительные нагрузки, поскольку над ним проходит дорога с интенсивным транспортным потоком. Сочетание срока коммуникаций и высокой нагрузки стало причиной аварийной ситуации.
В 2025 году на коллекторе уже происходила коммунальная авария, на устранение которой ушло около недели. Сейчас отремонтированный участок работает в штатном режиме. Новое повреждение было выявлено на другом отрезке трубопровода.
Ранее «АиФ-Воронеж» сообщало, что в связи с устранением коммунальной аварии движение на участке Московского проспекта — от улицы Беговой до улицы Хользунова, полностью перекрыли. В связи с этим в городе скорректировали 18 автобусных маршрутов. А троллейбусы № 7 и № 99 временно перестали курсировать.
Кроме того, закрыт въезд на кольцо с улицы Хользунова при следовании от улицы Маршала Жукова в направлении улицы Шишкова.