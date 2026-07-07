Артему Жоге показали новый автомобиль от миасского завода

У машины поворотная подъемная платформа: ее рабочая высота достигает 8,5 метра, а грузоподъемность составляет 500 килограммов. Для повышения безопасности при работах под напряжением машина укомплектована вертикальной аварийной лестницей из диэлектрического материала — она обеспечивает электроизоляцию до 1000 вольт.