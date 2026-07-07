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Артему Жоге показали новый автомобиль от миасского завода

Машина выпущена для аварийной службы контактной сети.

Источник: пресс-служба правительства Челябинской области

На Международной промышленной выставке «Иннопром‑2026» губернатор Челябинской области Алексей Текслер и полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога ознакомились с экспозицией автомобильного завода «Урал». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Ключевым экспонатом стенда миасского предприятия стала новинка — автомобиль аварийной службы контактной сети на шасси «Урал 80» (4×4). Спецмашина демонстрируется впервые и представляет собой новую разработку для российского рынка. О ней рассказал гендиректор автозавода Павел Яковлев.

Автомобиль создан на базе полноприводного компактного шасси «Урал 80» и предназначен для оперативного обслуживания и ремонта контактной сети. С его помощью специалисты смогут своевременно устранять повреждения, проводить ревизию и выполнять высотные ремонтные работы.

У машины поворотная подъемная платформа: ее рабочая высота достигает 8,5 метра, а грузоподъемность составляет 500 килограммов. Для повышения безопасности при работах под напряжением машина укомплектована вертикальной аварийной лестницей из диэлектрического материала — она обеспечивает электроизоляцию до 1000 вольт.

В рамках осмотра стенда гостям также представили новые технические решения завода для коммунальной и транспортной инфраструктуры, а также перспективные направления развития модельного ряда спецтехники.

Ранее в ходе работы выставки состоялась встреча Алексея Текслера с генеральным директором АО «Автомобильный завод “Урал”» Павлом Яковлевым. В центре обсуждения были перспективы развития предприятия, вопросы производственной кооперации и подготовка кадров для промышленной отрасли.